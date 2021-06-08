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Рыбакина прокомментировала поражение от Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Рыбакина прокомментировала поражение от Павлюченковой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Григорий Петерсон
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос». Спортсменка в 1/4 финала турнира проиграла российской теннисистке Анастасии Павлюченковой со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 7:9.

«Сегодня я сыграла плохо. Мои главные козыри сегодня не работали, я зациклилась на этом, из-за случившегося забыла про тактическую составляющую игры. Зато мы показали хороший матч, мы показали борьбу, которая завязалась в последних геймах 3-го сета. Анастасия играла очень хорошо. Я думаю, что турнир для меня сложился, потому что я хотела сыграть на 2-й неделе, и мне это удалось», — приводит слова Рыбакиной WTA Tennis.

Напомним, что в полуфинале «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.

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