Даниил Медведев объяснил, почему выполнил подачу с руки на матчболе в 1/4 финала «РГ»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил выполнить подачу с руки на матчболе в четвертьфинальной встрече «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом. Уроженец Москвы проиграл тот розыгрыш. Циципас выиграл матч в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.

«Я весь матч думал о том, что, может быть, сделаю это в важном моменте. Циципас довольно далеко отходил от задней линии, так что такая подача могла сработать. Но перед этим возможностей я не видел. Почувствовал, что могу преподнести ему сюрприз. Иногда я делаю подобное на тренировках. Обычно соперники удивляются.

В этот раз не сработало. У него был лёгкий мяч для атаки. Он выполнил удар. Но, как я уже сказал, это был тактический момент. Не скажу, что это была ошибка. Я осмелился на такой шаг. Может быть, в следующий раз я так не поступлю, если буду знать, что соперник готов», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Следующим соперником Циципаса будет немец Александр Зверев.

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