Стефанос Циципас — после победы над Медведевым: моё эго требует большего

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас после победы над Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Ролан Гаррос» дал комментарий по поводу своей игры.

«Само собой, я играю хорошо. Не думаю, что среди оставшихся игроков на «Ролан Гаррос» есть кто-то, кто сомневается в своих силах. Считаю, что все они знают, что могут играть на высоком уровне. Я среди них, и если продолжу трудиться, выполнять ежедневную работу, то уверен, что меня ждёт награда. Почему нет? Я очень много работал, поэтому сейчас я в полуфинале. Но моё эго говорит мне, что оно желает большего», — цитирует Циципаса ATP Tour.

Напомним, сегодня на Открытом чемпионате Франции состоятся два четвертьфинальных поединка. Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, а Новак Джокович встретится с Маттео Берреттини.