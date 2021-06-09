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Медведев: если бы перед «РГ» сказали, что проиграю Циципасу в 1/4 финала, я бы подписался

Медведев: если бы перед «РГ» сказали, что проиграю Циципасу в 1/4 финала, я бы подписался
Антон Шебика
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил выступление на Открытом чемпионате Франции. Уроженец Москвы дошёл до четвертьфинала, где проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

«Каждый раз, когда у меня не получается выиграть турнир, ощущаю разочарование. Я сразу же отлично себя чувствовал на этом турнире и подумал, что могу добиться хороших результатов. Но если бы перед турниром мне сказали, что я проиграю Циципасу в четвертьфинале в упорной борьбе, я бы подписался. Не вру, я бы подписался, учитывая, что перед этим уже четыре раза проиграл здесь в первом круге. Думаю, я провёл прекрасный турнир и сегодня отлично боролся. Я сражался до конца», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Следующим соперником Циципаса будет немец Александр Зверев.

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