Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в четвертьфинале «РГ»
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.
«Практически история любви. До следующего года, «Ролан Гаррос», — написал Медведев, добавив хэштег «грунт».
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.
За выход в финал Циципас поспорит с немцем Александром Зверевым. Медведев, дойдя до четвертьфинала, продемонстрировал свой лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере.
Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.
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