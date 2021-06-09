Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после поражения в четвертьфинале «РГ»

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции с представителем Греции Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

«Практически история любви. До следующего года, «Ролан Гаррос», — написал Медведев, добавив хэштег «грунт».

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева.

За выход в финал Циципас поспорит с немцем Александром Зверевым. Медведев, дойдя до четвертьфинала, продемонстрировал свой лучший результат на «Ролан Гаррос» в карьере.

Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:0, 6:2, 7:5.