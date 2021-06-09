Зверев: до прихода Медведева и Циципаса меня считали парнем, который захватит мир тенниса

Немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» дал интервью по поводу своих выступлений на турнирах «Большого шлема».

«Турниры «Большого шлема» — это то, что мы хотим выиграть больше всего. В последние несколько лет я оказывал на себя слишком большое давление. До прихода Медведева и Циципаса меня воспринимали как парня, который внезапно захватит теннисный мир. Это очень давило на меня, но сейчас мне кажется, что я научился с этим справляться. Я стал чувствовать себя на турнирах спокойнее, но моя конечная цель не изменилась. Раньше я побеждал во многих турнирах ATP, однако не мог выступить на том же уровне в турнирах «Большого шлема». Сейчас я пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» и до сих пор играл уверенно. Победить соперников на этой стадии очень сложно, поэтому мне нужно играть так же или поднять свой уровень ещё выше, чтобы иметь шанс на титул», — цитирует Зверева ATP Tour.

Напомним, вчера Зверев в трёх сетах переиграл Алехандро Давидовича Фокину из Испании. В полуфинале немцу предстоит встреча с греком Стефаносом Циципасом.