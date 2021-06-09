Ольховский — о подаче Медведева с руки на матчболе: не вижу в этом ничего странного

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал подачу Даниила Медведева на матч-пойнте в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса.
«Если бы подача с руки на матчболе сработала, все писали бы, какой эффективный манёвр совершил Медведев. Сложно сказать, было ли это признаком нервов. Эта подача довольно своеобразная, с ней тоже надо справиться. Уже не первый раз, когда кто-то подаёт с руки. Сейчас это достаточно распространённый приём. Подача не сработала, но я не вижу в этом ничего странного», — поделился мнением Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Roland Garros.
Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
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