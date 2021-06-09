Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон — о подаче Медведева с руки на матчболе: это просто идиотизм

Камельзон — о подаче Медведева с руки на матчболе: это просто идиотизм
Георгий Сосно
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на подачу Даниила Медведева во время матч-пойнта в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса.

«Подачи с руки — это цирк. Это я так подаю, когда играю, потому что мне не хочется много бегать. Он просто повалял дурака. Понял, что проиграл, и решил поставить точку. Медведев — один из самых думающих игроков. Даниил что-то просчитал и решил не надрываться: «Пойду-ка я отдохну, а потом буду готовиться к Уимблдону». Это просто идиотизм. Он ещё и пошёл вперёд при всей мощи Циципаса», — поделился мнением Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Roland Garros.

Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Медведев проиграл своему «заклятому другу» Циципасу битву за полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл своему «заклятому другу» Циципасу битву за полуфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021