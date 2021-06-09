Камельзон — о подаче Медведева с руки на матчболе: это просто идиотизм

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на подачу Даниила Медведева во время матч-пойнта в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса.

«Подачи с руки — это цирк. Это я так подаю, когда играю, потому что мне не хочется много бегать. Он просто повалял дурака. Понял, что проиграл, и решил поставить точку. Медведев — один из самых думающих игроков. Даниил что-то просчитал и решил не надрываться: «Пойду-ка я отдохну, а потом буду готовиться к Уимблдону». Это просто идиотизм. Он ещё и пошёл вперёд при всей мощи Циципаса», — поделился мнением Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня. Действующим победителем турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль.