Чесноков — о подаче Медведева с руки: в какой-то момент Даниил превратился в Бублика

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на подачу Даниила Медведева с руки на матчболе в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против грека Стефаноса Циципаса.
«Не знаю, зачем Медведев сделал подачу с руки. Может, это действительно признак нервов. Для меня это было очень неожиданно. В какой-то момент он превратился в Бублика. Не думаю, что против Циципаса стоило совершать такую подачу, да ещё и пойти потом к сетке — это было вообще что-то! Это то же самое, что Александр Матросов лёг под автомат. Плюс Медведев подал достаточно неудачно. Не знаю… ужасно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в «твиттере» Roland Garros.
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