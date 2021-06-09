Екатерина Бычкова: Павлюченкова вытащила чумовой матч

Российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова прокомментировала выступление Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос». Вчера, 8 июня, Павлюченкова вышла в полуфинал в одиночном разряде, обыграв Елену Рыбакину из Казахстана в трёх сетах 6:7, 6:2, 9:7.

«Настя продемонстрировала прекрасную игру, и это заслуженный успех. С первого матча здесь было заметно, что она хорошо готова к турниру. Она отлично сыграла и в Мадриде, дошла там до полуфинала, но уступила Арине Соболенко. Ещё мне очень понравилось её интервью после того, как она вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос» впервые за 10 лет. Цитата была такая: «В Мадриде мне сказали, что в 2011-м я была самая молодая четвертьфиналистка. А в этом я была самая старая из тех, кто остался в сетке в четвертьфинале. И тогда у меня был реально шок. Я привыкла, что я восходящая, молодая. Надо отвыкать уже». Есть в этом что-то очень интересное. Видимо, Настя сильно переосмыслила себя, а это важно.

Я всегда относилась к ней с большим уважением, мне было приятно наблюдать её на корте. Она достойна топ-10 и по игре, и по уровню таланта, на мой взгляд. Психологически это не всегда получалось, причины на это бывают разные. Но для меня она игрок, который способен выиграть «Большой шлем». Здесь, в Париже, она меня впечатлила ещё после первого матча, а уж когда обыграла сначала Соболенко и затем — Азаренко, то я уверилась в том, что ей по силам взять титул. Посмотрим, как она будет справляться психологически, но в четвертьфинале Настя вытащила чумовой матч. Это заявка на победу. Тем более что её следующая соперница — Тамара Зиданшек. Будем честны, это очень хороший противник для полуфинала», — цитирует Бычкову «Рейтинг Букмекеров».