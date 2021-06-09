Марина Мельникова потерпела разгромное поражение на турнире в Ноттингеме

32-летняя российская теннисистка Марина Мельникова завершила своё выступление на турнире в Ноттингеме, проиграв во втором круге бельгийке Элисон Ван Эйтванк в двух сетах 1:6, 1:6.

Матч длился 1 час 2 минуты. За всю игру Мельникова допустила пять двойных ошибок, сделала один эйс и не реализовала ни одного из пяти брейк-пойнтов. Ван Эйтванк трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Турнир в Ноттингеме открывает травяной сезон у женщин. В следующем круге Ван Эйтванк встретится с Викторией Голубич из Швейцарии. В 2019 году чемпионкой турнира в Ноттингеме стала французская теннисистка Каролин Гарсия. В прошлом году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.