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Ига Свёнтек не смогла защитить титул на «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари в 1/4 финала

Ига Свёнтек не смогла защитить титул на «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари в 1/4 финала
Георгий Сосно
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Польская теннисистка Ига Свёнтек (8) завершила своё выступление на «Ролан Гаррос», уступив в 1/4 финала 25-летней Марии Саккари (17) из Греции в двух сетах 4:6, 4:6. Для Саккари это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Свёнтек ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Саккари 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Победа над действующим победителем турнира позволила Саккари выйти в полуфинал, где она встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия). В другом полуфинале россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Тамары Зиданшек из Словении. Финальная встреча в одиночном разряде у женщин запланирована на 12 июня.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
09 июня 2021, среда. 14:25 МСК
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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