Ига Свёнтек не смогла защитить титул на «Ролан Гаррос», уступив Марии Саккари в 1/4 финала

Польская теннисистка Ига Свёнтек (8) завершила своё выступление на «Ролан Гаррос», уступив в 1/4 финала 25-летней Марии Саккари (17) из Греции в двух сетах 4:6, 4:6. Для Саккари это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема».

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Свёнтек ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 6. На счету Саккари 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Победа над действующим победителем турнира позволила Саккари выйти в полуфинал, где она встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия). В другом полуфинале россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Тамары Зиданшек из Словении. Финальная встреча в одиночном разряде у женщин запланирована на 12 июня.