Россиянки Шнайдер, Андреева и П. Кудерметова вышли в 1/4 финала юниорского «Ролан Гаррос»
Поделиться
Три российские теннисистки пробились в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Франции. Дарья Шнайдер (4) победила представительницу Чехии Дарью Видманову со счётом 6:2, 6:1 и сыграет с американкой Робин Монтгомери (5).
Эрика Андреева обыграла хозяйку кортов Осеан Бабель, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 6:3. За выход в полуфинал Андреева поспорит с соотечественницей Полиной Кудерметовой (3), которая одолела американку Мэдисон Сиг (13) — 3:6, 6:1, 6:2. Таким образом, одна из россиянок гарантированно сыграет в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос».
Полина Яценко проиграла немке Маре Гут со счётом 1:6, 2:6. Ещё одна россиянка Оксана Селехметьева (9) в третьем круге сыграет с Кристиной Дмитрук (7) из Беларуси.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 9 июня 2021
-
16:16
-
16:04
-
15:21
-
15:02
-
14:18
-
14:04
-
13:38
-
12:59
-
12:47
-
12:42
-
11:52
-
11:36
-
11:22
-
11:02
-
10:32
-
10:11
-
10:09
-
09:41
-
09:41
-
09:14
-
08:57
-
08:43
-
02:09
-
01:22
-
00:55
-
00:32
- 8 июня 2021
-
23:54
-
23:20
-
22:47
-
22:33
-
21:39
-
20:49
-
20:34
-
20:22
-
20:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам