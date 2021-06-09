Россиянки Шнайдер, Андреева и П. Кудерметова вышли в 1/4 финала юниорского «Ролан Гаррос»

Три российские теннисистки пробились в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Франции. Дарья Шнайдер (4) победила представительницу Чехии Дарью Видманову со счётом 6:2, 6:1 и сыграет с американкой Робин Монтгомери (5).

Эрика Андреева обыграла хозяйку кортов Осеан Бабель, посеянную под шестым номером, со счётом 6:2, 6:3. За выход в полуфинал Андреева поспорит с соотечественницей Полиной Кудерметовой (3), которая одолела американку Мэдисон Сиг (13) — 3:6, 6:1, 6:2. Таким образом, одна из россиянок гарантированно сыграет в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос».

Полина Яценко проиграла немке Маре Гут со счётом 1:6, 2:6. Ещё одна россиянка Оксана Селехметьева (9) в третьем круге сыграет с Кристиной Дмитрук (7) из Беларуси.