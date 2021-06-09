Крейчикова: я никогда не хотела быть парницей

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала свой прорыв в одиночном разряде после победы над Кори Гауфф в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Никогда не хотела быть парницей, но на меня повесили этот ярлык. Когда мне было 22, мы выиграли первые два «Больших шлема» в парном разряде, но я не хотела становиться профессионалом в нём. Я хотела работать индивидуально, постоянно улучшая свою игру. Всегда хотела бороться с лучшими в одиночном разряде», — приводит слова Барборы WTA Tennis.

Напомним, Крейчикова является победительницей двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, чемпионкой трёх турниров «Большого шлема» в миксте и обладательницей Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии.