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Прервалась серия Надаля из 36 выигранных сетов на «Ролан Гаррос»

Прервалась серия Надаля из 36 выигранных сетов на «Ролан Гаррос»
Григорий Петерсон
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В четвертьфинале «Ролан Гаррос» встречаются Рафаэль Надаль (Испания) и Диего Шварцман (Аргентина).

Во втором сете противостояния аргентинец победил испанца со счётом 6:4. Таким образом, Диего прервал беспроигрышную серию сетов Рафы на «Ролан Гаррос». Она насчитывала 36 партий.

Самая длинная победная серия Надаля составляет 38 сетов. Интересно, что её тоже прервал Шварцман.

На данный момент Рафаэль выигрывает у Диего со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 3:0.

Напомним, что Надаль одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Шварцман — аргентинский профессиональный теннисист, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.

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