Павлюченкова: я не люблю кошек, но часто мяукаю
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё решение написать слово «мяу» на камере пресс-службы «Ролан Гаррос» после победы над Еленой Рыбакиной.
«Почему бы и нет? Нельзя быть скучной. Почему после очередной победы я должна говорить, как мне помогли родители, благодарить их? Мне захотелось написать «мяу» — я написала. Тем не менее, кошки у меня нет, потому что я их не люблю, но часто мяукаю, вот и написала это слово. Оно лёгкое и игривое. Я весёлая — у меня есть татуировка на ноге. Порой оригинальных идей нет, тогда я пишу что-то смешное», — цитирует Павлюченкову пресс-служба «Ролан Гаррос».
Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.
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