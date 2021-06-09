Павлюченкова: я не люблю кошек, но часто мяукаю

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё решение написать слово «мяу» на камере пресс-службы «Ролан Гаррос» после победы над Еленой Рыбакиной.

«Почему бы и нет? Нельзя быть скучной. Почему после очередной победы я должна говорить, как мне помогли родители, благодарить их? Мне захотелось написать «мяу» — я написала. Тем не менее, кошки у меня нет, потому что я их не люблю, но часто мяукаю, вот и написала это слово. Оно лёгкое и игривое. Я весёлая — у меня есть татуировка на ноге. Порой оригинальных идей нет, тогда я пишу что-то смешное», — цитирует Павлюченкову пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, в полуфинале «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.