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Надаль — о матче со Шварцманом: не считаю проигранный сет катастрофой. Это часть игры.

Надаль — о матче со Шварцманом: не считаю проигранный сет катастрофой. Это часть игры.
Лидия Шейко
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал то, что во втором сете четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» аргентинец Диего Шварцман прервал серию испанца из 36 выигранных сетов в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу Надаля.

«Я был в сложной ситуации, когда он вёл 4:3 в третьем сете. Это был момент, чтобы успокоиться, подумать о том, что у меня хорошо получалось на тренировках, чтобы попытаться это воплотить. Это был тяжёлый, напряжённый момент. Я очень горжусь тем, что, вероятно, лучший уровень тенниса, который у меня был, я показал от 4:3 до конца матча — с небольшим количеством ошибок, много забивая навылет, начав хорошо переводить с форхенда по линии, добавляя углы, глубже пробивая кроссы, намного лучше принимая. Я думаю, что начал работать лучше в третьем сете.

Но это нормально. Я не притворяюсь, что приезжаю сюда и не проигрываю сеты. Я не считаю, что проигранный сет будет для меня катастрофой. Это часть игры. Передо мной лучшие игроки мира. Проигрыш сетов — это то, что я принимал на протяжении всей теннисной карьеры. Важно то, как вы восстанавливаетесь после проигранного сета", — приводит слова Надаля Tennis Majors.

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