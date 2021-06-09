Шварцман: хочу в другую часть сетки, Надаль надоел

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Я уже хочу в другую часть сетки. Не хочу играть с Надалем. Я неплохо играю на грунте и сегодня действовал хорошо — толку? Рафа мне надоел. Может, в следующий раз хоть на Джоковича попаду», — цитирует Шварцмана пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Рафаэль Надаль в 1/4 финала «Ролан Гаррос» обыграл Диего Шварцмана со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

В полуфинале Надаль сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия).



Надаль одержал 20 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.



Шварцман — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде.