Невероятные эмоции Джоковича после победы над Берреттини в обзоре матча на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). В четвертьфинале он обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Для победы Джоковичу потребовалось четыре сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба. Продолжительность противостояния составила 3 часа 32 минуты.

После матча Джокович эмоционально отреагировал на выход в полуфинал турнира.

За выход в финал турнира Джокович поспорит с представителем Испании Рафаэлем Надалем, обыгравшим аргентинца Диего Шварцмана в четырёх сетах 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Открытый чемпионат Франции проходит с 30 мая по 13 июня. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году он в трёх сетах обыграл Джоковича.