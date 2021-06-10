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Журналист сказал, что только Джокович побеждал Надаля на «РГ». Новак отреагировал

Журналист сказал, что только Джокович побеждал Надаля на «РГ». Новак отреагировал
Антон Шебика
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18-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на ошибку журналиста во время пресс-конференции после четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. За выход в финал уроженец Белграда поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.

Журналист спросил: «Впереди у вас матч с Рафаэлем Надалем. Вы единственный игрок, побеждавший его на „Ролан Гаррос“. В игровом и психологическом плане вы готовы к новому испытанию в пятницу?»

«Я не единственный игрок, который обыгрывал его. Робин Сёдерлинг его тоже побеждал. Вот и всё, собственно. Не так много теннисистов обыгрывали его на этом корте», — приводит слова Джоковича журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

«Ролан Гаррос» завершится 13 июня.

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