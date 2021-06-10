Джокович — о предстоящем полуфинале «РГ» с Надалем: наше соперничество стало историческим

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала «Ролан Гаррос», где серб сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Это не похоже ни на какой другой матч. Давайте посмотрим правде в глаза, это самый большой вызов, который может быть: играть на грунте против Надаля, на корте, на котором он добился такого успеха в карьере, в заключительных раундах „Большого шлема“. Конечно, каждый раз, когда мы сталкиваемся друг с другом, возникает дополнительное напряжение и ожидания. Именно поэтому наше соперничество стало историческим, я думаю, для этого вида спорта. Мне выпала честь играть с ним много раз.
Соперничество с ним и Роджером Федерером сделало меня более сильным игроком, позволило мне понять, как нужно улучшить свою игру, чтобы достичь того уровня, на котором они были, когда я начал играть в профессиональный теннис. Я, вероятно, выберу Рафу в качестве самого большого соперника, который у меня когда-либо был в карьере. Предвкушение матча против него — любого матча на любой поверхности — всегда отличается от всех остальных.
Я уверен в себе. Верю, что смогу победить, иначе меня бы здесь не было. Мы проведём отличную битву", — приводит слова Джоковича ATP.
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