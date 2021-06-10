Мария Саккари: со Стефаносом Циципасом мы очень близки
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Греческая теннисистка 18-я ракетка мира Мария Саккари, вышедшая в полуфинал «Ролан Гаррос», рассказала о взаимоотношениях с греком Стефаносом Циципасом, который также сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
«Футбольный сезон в Греции закончился, баскетбол закончился, поэтому теннис находится в центре внимания. Со Стефаносом мы очень близки. Мы знаем друг друга с детства. Я вижу его здесь каждый день. Мы ужинаем с нашими командами рядом друг с другом каждый вечер. Я очень, очень рада за него и его семью», — приводит слова Саккари Tennis Majors.
Мария Саккари поспорит за выход в финал «Ролан Гаррос» с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Стефанос Циципас в полуфинальном матче встретится с Александром Зверевым из Германии.
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