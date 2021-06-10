Пресс-служба турнира на Мальорке анонсировала выступление Ника Кирьоса

Пресс-служба турнира ATP-250 на Мальорке анонсировала участие австралийского теннисиста Ника Кирьоса. Соревнования пройдут с 20 по 26 июня.
«Ник Кирьос вернётся в ATP-тур на турнире Mallorca Championship. Он не играл шесть месяцев после Открытого чемпионата Австралии. Турнир на Мальорке поможет ему подготовиться к травяному сезону и одному из важнейших соревнований года — Уимблдону», — говорится в сообщении пресс-службы в «Инстаграме».
Ранее Кирьос объявил, что не сможет принять участия в турнире в Лондоне из-за повреждения шеи. В основной сетке австралийца заменит испанец Фелисьяно Лопес.
Ник Кирьос — четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
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