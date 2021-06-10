Мария Саккари — об успехе на «РГ»: я не заходила так далеко раньше

Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в свой первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». Это случилось на «Ролан Гаррос» после победы в четвертьфинале над представительницей Польши Игой Свёнтек со счётом 6:4, 6:4. Мария прокомментировала то, что теперь будет играть на главных кортах, собирать больше зрителей на своих матчах, среди которых возможны персональные поклонники из числа знаменитостей.

«Я не заходила так далеко раньше, поэтому зрители никогда не приходили смотреть на меня. Надеюсь, что они придут и будут смотреть на меня с этого момента! Это первый раз, когда я прошла так высоко по сетке на турнирах «Большого шлема». Обычно я играю на небольших кортах», — приводит слова Саккари Tennis Majors.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Мария Саккари поспорит с Барборой Крейчиковой из Чехии.