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Джокович — о Берреттини: очень трудно играть с кем-то вроде него

Джокович — о Берреттини: очень трудно играть с кем-то вроде него
Лидия Шейко
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Сербский теннисист Новак Джокович оценил игру итальянца Маттео Берреттини, которого обыграл в
в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 в пользу серба.

«В этом матче было всё: падения, зрители, перерыв. Это была очень напряжённая игра. Болельщики поддерживали Маттео и воодушевляли его. Он играл в очень сильный теннис. Особенно в третьем и четвертом сете, он подавал чрезвычайно и точно. Было очень трудно пытаться прочитать его подачу и играть с кем-то вроде него. Он очень талантлив. Он может хорошо играть с задней части корта. У него убойный форхенд, дроп-шот. Когда он в игре, с ним трудно соперничать», — приводит слова Джоковича ATP Tour.

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