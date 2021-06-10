Рафаэль Надаль рассказал о негативном моменте в предстоящем матче с Новаком Джоковичем

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Мы прекрасно знаем друг друга. Все знают, в подобных матчах случиться может всё, что угодно. Больше шансов на победу будет у того, кто сыграет лучше. Вот и всё. Впереди важный матч, но это полуфинал, а не финал. В этом состоит разница. Победителю ещё нужно будет постараться, чтобы добиться главной цели. Я могу сделать лишь то, что зависит от меня. Постараюсь подготовиться как можно лучше. Такова моя цель.

Хорошо, что мне нужно будет показать свой лучший теннис. Это большой вызов. Но это хорошо. Мы занимаемся спортом ради таких моментов.

Негативный момент состоит в том, что играть с одним из лучших теннисистов в истории тяжело. Но ничего не поделаешь", — цитирует Надаля Daily Express.