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Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу США Робин Монтгомери.

Для победы Диане Шнайдер потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.

За выход в финал турнира россиянка поспорит с победительницей встречи между Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры и представительницей Чехии Линдой Носковой.

17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в Российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.

Ролан Гаррос — девушки. 1/4 финала
10 июня 2021, четверг. 12:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
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