Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу США Робин Монтгомери.



Для победы Диане Шнайдер потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.



За выход в финал турнира россиянка поспорит с победительницей встречи между Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры и представительницей Чехии Линдой Носковой.

17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в Российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.