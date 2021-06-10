Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции (Париж, Франция). В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу США Робин Монтгомери.
Для победы Диане Шнайдер потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
За выход в финал турнира россиянка поспорит с победительницей встречи между Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры и представительницей Чехии Линдой Носковой.
17-летняя Диана Шнайдер играет в турнирах категории до 19 лет и в Российском теннисном туре выступает за Москву. Шнайдер посеяна на французском турнире «Большого шлема» под номером четыре.
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