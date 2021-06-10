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Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал парного турнира «РГ»

Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал парного турнира «РГ»
Лидия Шейко
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Дуэт казахстанских теннисистов Александр Бублик и Андрей Голубев вышел в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче Бублик и Голубев оказались сильнее испанской пары Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро. Матч закончился в трёх сетах со счётом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу пары Бублик / Голубев. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Бублик и Голубев восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали все свои брейк-пойнты — два из двух. Их соперники Андухар и Мартинес-Портеро ни разу не подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов.

За титул победителей «Ролан Гаррос» Бублик и Голубев поспорят с победителями встречи между французским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю и колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). 1/2 финала
10 июня 2021, четверг. 13:10 МСК
Пабло Андухар
Испания
Пабло Андухар
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Андухар П. Мартинес-Портеро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Андрей Голубев
Казахстан
Андрей Голубев
А. Бублик А. Голубев
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