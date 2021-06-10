Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал парного турнира «РГ»

Дуэт казахстанских теннисистов Александр Бублик и Андрей Голубев вышел в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции.
В полуфинальном матче Бублик и Голубев оказались сильнее испанской пары Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро. Матч закончился в трёх сетах со счётом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу пары Бублик / Голубев. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Бублик и Голубев восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали все свои брейк-пойнты — два из двух. Их соперники Андухар и Мартинес-Портеро ни разу не подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов.
За титул победителей «Ролан Гаррос» Бублик и Голубев поспорят с победителями встречи между французским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю и колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой.
- 10 июня 2021
-
15:00
-
14:28
-
13:44
-
13:25
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:38
-
11:01
-
10:38
-
10:18
-
10:05
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
08:42
-
05:42
-
00:52
- 9 июня 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:12
-
21:31
-
20:41
-
19:33
-
19:04
-
18:35
-
17:29
-
16:49
-
16:16
-
16:04
-
15:21
-
15:02