Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в финал парного турнира «РГ»

Дуэт казахстанских теннисистов Александр Бублик и Андрей Голубев вышел в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции.



В полуфинальном матче Бублик и Голубев оказались сильнее испанской пары Пабло Андухар и Педро Мартинес-Портеро. Матч закончился в трёх сетах со счётом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу пары Бублик / Голубев. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



Бублик и Голубев восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали все свои брейк-пойнты — два из двух. Их соперники Андухар и Мартинес-Портеро ни разу не подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов.

За титул победителей «Ролан Гаррос» Бублик и Голубев поспорят с победителями встречи между французским дуэтом Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю и колумбийцами Хуаном-Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой.