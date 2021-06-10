Тренер Тамары Зиданшек: теннис важен, но им всё не ограничивается

Тренер словенской теннисистки Тамары Зиданшек Марьян Чук рассказал, какая атмосфера царит в их команде в преддверии полуфинала «Ролан Гаррос» с Анастасией Павлюченковой.



«Это тот случай, когда теннис важен, но им всё не ограничивается. Нам нужно провести целый день. Как именно это сделать? Просто поговорить о теннисе? Тогда усиливается напряжение. Так что есть много вещей. Мы наслаждаемся каждым мгновением жизни. Почему нет? Мы не черепахи, которые живут 220 лет. Давайте наслаждаться жизнью и получать удовольствие», — приводит слова тренера официальный сайт «Ролан Гаррос».

Тамара Зиданшек является победительницей трёх турниров WTA в парном разряде. Также она — первая в истории словенка, дошедшая до четвертьфинала и полуфинала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.