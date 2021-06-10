Эванс сравнил антиковидные ограничения на «Ролан Гаррос» и турнире в Ноттингеме

Британский теннисист Даниэль Эванс, выступающий на турнире в Ноттингеме, сравнил антиковидные ограничения на этом турнире и на «Ролан Гаррос».

«Всё как и раньше, обычный „пузырь“, и в этом нет ничего приятного. Лето будет сложным и долгим. Надеюсь, когда у меня появится несколько дней между турнирами, я смогу спокойно выходить на улицу, и это будет здорово. Мы все знаем, что это необходимость, так что соблюдаем правила. Мы всё время в помещении. Это тяжело, даже не подышать свежим воздухом. Никому не принесёт вреда, если игроки постоят на свежем воздухе рядом с отелем. Мне без этого сложно.



На „Ролан Гаррос“ было здорово, но это принималось как должное, потому что сидеть в номере отеля – это ненормально. Очень приятно прогуляться возле Эйфелевой башни. Было классно, но в Ноттингеме всё немного по-другому. Интересные мысли посещают, когда стоишь снаружи отеля», — приводит слова Эванса News.yahoo.com.