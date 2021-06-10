Эванс сравнил антиковидные ограничения на «Ролан Гаррос» и турнире в Ноттингеме

Британский теннисист Даниэль Эванс, выступающий на турнире в Ноттингеме, сравнил антиковидные ограничения на этом турнире и на «Ролан Гаррос».
«Всё как и раньше, обычный „пузырь“, и в этом нет ничего приятного. Лето будет сложным и долгим. Надеюсь, когда у меня появится несколько дней между турнирами, я смогу спокойно выходить на улицу, и это будет здорово. Мы все знаем, что это необходимость, так что соблюдаем правила. Мы всё время в помещении. Это тяжело, даже не подышать свежим воздухом. Никому не принесёт вреда, если игроки постоят на свежем воздухе рядом с отелем. Мне без этого сложно.
На „Ролан Гаррос“ было здорово, но это принималось как должное, потому что сидеть в номере отеля – это ненормально. Очень приятно прогуляться возле Эйфелевой башни. Было классно, но в Ноттингеме всё немного по-другому. Интересные мысли посещают, когда стоишь снаружи отеля», — приводит слова Эванса News.yahoo.com.
- 10 июня 2021
-
16:59
-
16:47
-
15:56
-
15:42
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:28
-
13:44
-
13:25
-
13:09
-
13:01
-
12:58
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:38
-
11:01
-
10:38
-
10:18
-
10:05
-
09:46
-
09:45
-
09:15
-
08:42
-
05:42
-
00:52
- 9 июня 2021
-
23:56
-
22:58
-
22:12
-
21:31
-
20:41
-
19:33
-
19:04
-
18:35