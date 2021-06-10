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Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»

Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос»
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере стала финалисткой Открытого чемпионата Франции. До того её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал.

В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 35 минут.

Павлюченкова 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Зиданшек — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
10 июня 2021, четверг. 16:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Тамара Зиданшек
85
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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