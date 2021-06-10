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Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
Салават Муртазин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче турнира россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Павлюченкова — молодец! Настя была одной из самых талантливых молодых теннисисток, побеждала на юниорском «Ролан Гаррос»… Но череда травм не давала играть. Теперь, залечив все повреждения, она провела нормальный подготовительный период. Очень приятно, что результаты идут по возрастающей, Настя показывают волю. Самое главное — здорово подаёт. Она так не подавала пять лет! Давно ждали результатов, наконец Павлюченкова в финале. Она молодец, можно лишь похвалить. Теперь надо восстановиться, затем можно побороться за первое место.

Думаю, в финале Насте было бы легче против Крейчиковой. Если мы смотрим на манеру игры чешки и немки, то вариант с Крейчиковой выглядит заманчивее», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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