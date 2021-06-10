Мария Шарапова отреагировала на победу Анастасии Павлюченковой в полуфинале «РГ»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на выход Анастасии Павлюченковой в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче «Ролан Гаррос» Павлюченкова в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

Шарапова опубликовала в «Твиттере» скриншот, сделанный с трансляции матча, и прикрепила к нему эмодзи «улыбающегося лица с сердечками».

Публикация доступна в «твиттере» Марии Шараповой.

За титул чемпионки «Ролан Гаррос» Павлюченкова поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Отметим, что Павлюченкова стала первой российской теннисисткой за последние 6 лет, которой удалось пробиться в решающую стадию турнира «Большого шлема». Ранее подобного результата добивалась Шарапова на Australian Open в 2015 году.

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