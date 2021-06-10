Анастасия Павлюченкова вернётся в топ-20 мирового рейтинга по итогам «Ролан Гаррос»

29-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вернётся в топ-20 рейтинга WTA по итогам выступления на Открытом чемпионате Франции.
Ранее Павлюченкова впервые вышла в финал «Ролан Гаррос», что гарантированно позволит ей подняться более чем на 10 строчек вверх в рейтинге WTA. В полуфинальном матче она в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. За титул чемпионки турнира «Большого шлема» россиянка поборется с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
По ходу турнира 31-я сеяная Павлюченкова победила, кроме Зиданшек, Кристину Макхэйл (США), Айлу Томлянович (Австралия), Арину Соболенко и Викторию Азаренко (обе — Беларусь), а также Елену Рыбакину (Казахстан).
Отметим, что на данный момент Павлюченкова является 32-й ракеткой мира, её лучшее в карьере место в рейтинге WTA – 13-е, которое датируется июлем 2011 года.
- 10 июня 2021
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