Веснина поделилась эмоциями после поражения в финале «РГ» в миксте вместе с Карацевым

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поделилась эмоциями после поражения в финале «Ролан Гаррос» в смешанном разряде, где она выступала вместе с соотечественником Асланом Карацевым.
В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании. Для победы Кравчик и Солсбери потребовалось три сета. Счёт матча — 2:6, 6:4, 10:5 в пользу Кравчик и Солсбери.
«Я люблю Париж и люблю «Ролан Гаррос» – это не секрет. Сейчас хочу поблагодарить своего партнёра, который впервые сыграл в смешанном парном разряде, прошу, подбодрите его. Он довёл нас до финала, сегодня мы были близки к победе, но наши соперники были чуть лучше», — приводит слова Весниной пресс-служба «Ролан Гаррос».
- 10 июня 2021
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