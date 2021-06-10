Павлюченкова: турниры «Большого шлема» – это то, ради чего мы играем в теннис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что для неё значит выход в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3. Текущий «Ролан Гаррос» для Павлюченковой – 52-й турнир «Большого шлема» в карьере.
«Турниры «Большого шлема» – это то, ради чего мы играем в теннис. Я всегда придерживалась этого мнения. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я сыграю в финале «Ролан Гаррос», я бы сказала, что не уверена в этом, потому что у меня были небольшие повреждения до турнира. Но если говорить глобально, то я всегда знала, что смогу достичь поставленных целей на «Больших шлемах». Знаете, если бы 14-летней мне сказали, что я с 52-й попытки выйду в финал турнира «Большого шлема», я бы сказала: «Почему так долго?». Сейчас я очень счастлива, но предстоит ещё одна битва. Я не из тех людей, кого можно сглазить. Для меня это ничего не значит», — приводит слова Павлюченковой Tennis Majors.
- 10 июня 2021
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