Виландер – о снятии Федерера с «РГ»: ему не хотелось терпеть поражение от Джоковича

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о решении Роджера Федерера сняться с «Ролан Гаррос» и подвёл итоги выступления швейцарца на турнире.

Ранее 39-летний Федерер пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Для этого ему понадобилось 3 часа 39 минут. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. На следующий день после матча Федерер сообщил о снятии с турнира.

«Думаю, он принял правильное решение. На самом деле, у него были возможности в матче с Берреттини. Но в случае победы он бы вышел на Джоковича. Ему не хотелось терпеть сокрушительное поражение перед Уимблдоном.

Он сам признавался, что приехал на «Ролан Гаррос» не для того, чтобы взять титул. Он хотел получить игровую практику, выиграть пару матчей. Уверен, он выиграл даже больше, чем ожидал. Что он должен был сделать в матче с Кёпфером? Сняться на матчболе? Он не играл на турнирах в Мадриде и Риме, ему нужны были победы для собственной уверенности. Да и потом из-за такого затяжного матча с немцем шансы на то, что он мог завершить турнир досрочно, выросли.

Он играл на холоде в полночь на тяжёлом покрытии, прошёл через это и победил. Думаю, в нём всё ещё есть огонь», — приводит слова Виландера Punto de Break.