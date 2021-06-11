Елена Веснина опубликовала пост после поражения в финале «Ролан Гаррос» в миксте

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поблагодарила болельщиков за поддержку на Открытом чемпионате Франции.

«Спасибо всем за поддержку. В этот раз вторые, но если бы до начала турнира нам кто-то сказал, что мы окажемся в финале, мы бы, наверное, не поверили. Поэтому берём всё самое хорошее, делаем выводы и двигаемся дальше», — написала Веснина в своём «Инстаграме».

Напомним, ранее Российские теннисисты Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2021, проиграли финал этого турнира. В финале россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании.

Карацев упустил возможность впервые выиграть турнир «Большого шлема». А Веснина ранее побеждала в миксте. Это случилось на Открытом чемпионате Австралии – 2016. Тогда она с бразильцем Бруно Соаресом обыграла дуэт Коко Вандевеге (США) / Хория Текэу (Румыния). Также Елена — победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции – 2013, Открытый чемпионат США –2014, Уимблдон-2017).