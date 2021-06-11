Сегодня, 11 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (1) и 20-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (3). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 18:30 мск.



По личным встречам впереди Джокович — 29-28. В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Рафаэль победил Новака со счётом 6:0, 6:2, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос»



Победитель этого поединка в финале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (5), либо с немцем Александром Зверевым (6). «Ролан Гаррос» завершится 13 июня.