Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
Комментарии

Сегодня, 11 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович (1) и 20-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль (3). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 18:30 мск.

По личным встречам впереди Джокович — 29-28. В прошлогоднем финале «Ролан Гаррос» Рафаэль победил Новака со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Надаль в полуфинале «Ролан Гаррос»

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом (5), либо с немцем Александром Зверевым (6). «Ролан Гаррос» завершится 13 июня.

58-я битва гигантов! Джокович и Надаль сразятся за выход в финал «Ролан Гаррос» 58-я битва гигантов! Джокович и Надаль сразятся за выход в финал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021