Анна Дмитриева отреагировала на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на выход Анастасии Павлюченковой в финале Открытого чемпионата Франции. В полуфинале россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Класс Павлюченковой гораздо выше, чем у Зиданшек, для которой выход в полуфинал «Ролан Гаррос» уже большой успех. Это был очень нервный матч, и Зиданшек было попроще, потому что Настя долго шла к этому полуфиналу и психологически могла оценить, насколько это значимое событие для неё. А Зиданшек оказалась в этом полуфинале почти с первой попытки, поэтому она играла в ту силу, которую она имеет. А Настя не показала, наверное, и половины своих возможностей, но этого хватило, слава богу, чтобы пройти в финал», — приводят слова Дмитриевой «Известия».

В финале Анастасия сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.