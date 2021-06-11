18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила выступление Елены Весниной и Аслана Карацева на «Ролан Гаррос» в миксте. Россияне дошли до финала, где проиграли американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери со счётом 6:2, 4:6, [5:10].
«Интересная пара сложилась. Очень хорошо, что они договорились заранее с перспективой возможного участия в Олимпийских играх. Карацев — мощный, сильный игрок, у него как раз нет партнёра в паре. Они хорошо выступили с Андреем Рублёвым, но Андрей играет с Кареном Хачановым уже традиционно. Наверное, и в олимпийском турнире тоже будут.
То, что у Весниной с Карацевым получилось, и они обыграли, в общем-то, всех сильнейших, говорит о том, что всё складывается неплохо», — приводят слова Дмитриевой «Известия».
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