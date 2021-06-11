Марион Бартоли — Анастасии Павлюченковой: браво, моя красавица!

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли отреагировала на выход россиянки Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале 29-летняя уроженка Самары победила словенку Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Браво, моя красавица! Ты так этого заслуживаешь!» — написала Бартоли в комментарии к посту Павлюченковой в «Инстаграме».

Павлюченкова стала седьмой россиянкой в истории, которой удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема». В поединке за титул Анастасия сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой. Финал состоится завтра, 12 июня.

Благодаря успешному выступлению в Париже Павлюченкова станет первой ракеткой России и вернётся в топ-20 рейтинга WTA.