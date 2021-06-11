Аслан Карацев — о финале «РГ» в миксте: я закосячил в конце, потерял концентрацию

Российский теннисист Аслан Карацев подвёл итог выступлению на «Ролан Гаррос» в смешанном парном разряде, где он играл в миксте вместе с соотечественницей Еленой Весниной. В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании. Для победы Кравчик и Солсбери потребовалось три сета. Счёт матча — 2:6, 6:4, [10:5] в пользу Кравчик и Солсбери.
«Были ли мысли, что сможем дойти до финала? Нет, у меня не было таких мыслей. Я очень рад был с Еленой сыграть, она очень опытная, она делилась своим опытом. У нас удачно всё сложилось. В финале я закосячил в конце, потерял концентрацию, вот и всё», — приводит слова Карацева Eurosport.
Веснина и Карацев упустили шанс стать вторыми в истории россиянами, победившими на «Ролан Гаррос» в миксте. В 1993 году Евгения Манюкова и Андрей Ольховский выиграли этот трофей.
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