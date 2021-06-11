Екатерина Бычкова: Павлюченкова и на харде способна выйти в финал «Шлема», и на траве тоже

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала то, что Анастасия Павлюченкова сумела пробиться в финал турниров «Большого шлема» именно на грунте, а не на харде.



«Меня это нисколько не удивляет. У неё абсолютно универсальная игра. Я не вижу ничего, чтобы мешало ей добиться успеха на грунте. Думаю, она и на харде способна в будущем выйти в финал «Шлема», и на траве тоже, она ближе к грунту в каком-то смысле. Настя здорово выходит на мяч, умеет завершать удары, способна подержать мяч в игре. Она умеет играть слёта, да в целом у Павлюченковой полный технический арсенал. Для меня удивительно только, что она не добилась этого успеха раньше, а сделала это лишь в преддверии 30 лет», — приводит слова Бычковой сайт Рейтинг букмекеров.



Новость по теме Бычкова — о выходе Павлюченковой в финал «РГ»: после тридцати всё только начинается