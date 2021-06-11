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Бычкова — о финале «РГ»: Павлюченкова должна забирать трофей

Бычкова — о финале «РГ»: Павлюченкова должна забирать трофей
Лидия Шейко
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Российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, кого считает главным фаворитом на титул победительницы Открытого чемпионата Франции.

«После вылета Свёнтек Анастасия Павлюченкова стала главным фаворитом. Не потому, что кто-то из полуфиналисток хуже неё играет в теннис, а просто потому, что Павлюченкова проводит свой 52-й «Шлем» и за это время накопила колоссальный опыт. Она готова побеждать. Другие девчонки ещё только репетируют. Да, можно выиграть в дебюте титул, мы это уже видели у той же Иги в прошлом году. Но по всем сложившимся обстоятельствам Настя должна забирать трофей. В теннисе это важно – чтобы всё сложилось воедино, каждая деталь», — приводит слова Бычковой сайт Рейтинг букмекеров.

В финальном поединке Анастасия сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.

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