Бычкова — о финале «РГ»: Павлюченкова должна забирать трофей

Российская теннисистка Екатерина Бычкова рассказала, кого считает главным фаворитом на титул победительницы Открытого чемпионата Франции.
«После вылета Свёнтек Анастасия Павлюченкова стала главным фаворитом. Не потому, что кто-то из полуфиналисток хуже неё играет в теннис, а просто потому, что Павлюченкова проводит свой 52-й «Шлем» и за это время накопила колоссальный опыт. Она готова побеждать. Другие девчонки ещё только репетируют. Да, можно выиграть в дебюте титул, мы это уже видели у той же Иги в прошлом году. Но по всем сложившимся обстоятельствам Настя должна забирать трофей. В теннисе это важно – чтобы всё сложилось воедино, каждая деталь», — приводит слова Бычковой сайт Рейтинг букмекеров.
В финальном поединке Анастасия сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
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