Адвокат задержанной российской теннисистки: она жертва, её имя очернили

Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело рассказал, как чувствует себя его клиентка после задержания в Париже по подозрению в договорном матче на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.



«Ужасно, она жертва, её имя очернили. Вы не можете быть одновременно и жертвой, и подозреваемой. Её обвиняют в том, что она не делала. Она публичная личность, и все о ней говорят. Расследование идёт год, сначала всё держалось в секрете, теперь нет. Если вы играете в большой теннис, все следят за вашими ошибками», — приводит слова адвоката «RT на русском».

На осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 в матче первого круга женского парного разряда россиянка Яна Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг со счётом 6:7, 4:6. Тогда несколько букмекерских контор сообщили о подозрительных ставках на этот матч. Их внимание привлёк пятый гейм второго сета. В тот момент пошёл большой поток денежных сумм, поставленных на то, что Сизикова и Бренгл отдадут именно этот гейм. При счёте 7:6, 2:2 подавала Сизикова. На первой же подаче россиянка допустила двойную ошибку, которая была для их пары уже 6-й в матче. Затем девушки проиграли два розыгрыша, и счёт стал 0:40. И тут Яна сделала ещё одну двойную, и гейм был потерян. Французская полиция и теннисная антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU) сразу же открыли расследование.