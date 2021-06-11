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Соперница Павлюченковой по финалу «РГ» сыграет и в матче за титул в парном разряде

Соперница Павлюченковой по финалу «РГ» сыграет и в матче за титул в парном разряде
Лидия Шейко
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой вышла в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции.

В полуфинальном матче Крейчикова и Синякова оказались сильнее дуэта Магда Линетт (Польша)/Бернарда Пера (США). Матч закончился в двух сетах со счётом 6:1, 6:2 в пользу чешек. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Крейчикова и Синякова два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Их соперницы Линетт и Пера не выполнили ни одного эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов.

За титул победителей турнира Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами встречи между дуэтом Бетани Маттек-Сэндс (США)/Ига Свёнтек (Польша) и Ирина Бегу (Румыния)/Надия Подороска (Аргентина).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 14:15 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
М. Линетт Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
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