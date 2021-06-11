Соперница Павлюченковой по финалу «РГ» сыграет и в матче за титул в парном разряде

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой вышла в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции.
В полуфинальном матче Крейчикова и Синякова оказались сильнее дуэта Магда Линетт (Польша)/Бернарда Пера (США). Матч закончился в двух сетах со счётом 6:1, 6:2 в пользу чешек. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Крейчикова и Синякова два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 6 из 10 брейк-пойнтов. Их соперницы Линетт и Пера не выполнили ни одного эйса, совершили две двойные ошибки и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов.
За титул победителей турнира Крейчикова и Синякова поспорят с победительницами встречи между дуэтом Бетани Маттек-Сэндс (США)/Ига Свёнтек (Польша) и Ирина Бегу (Румыния)/Надия Подороска (Аргентина).
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