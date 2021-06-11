Евгений Донской проиграл в четвертьфинале «челленджера» в Ноттингеме

Российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от Фрэнсиса Тиафо (США) в 1/4 финала турнира серии «челленджер» в Ноттингеме. Россиянин проиграл с общим счётом в трёх сетах 6:7 (4:7), 6:2, 3:6.

Матч длился 1 час 46 минут. За всю игру Донской исполнил 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Его американский оппонент за всю игру 8 раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал единственный брейк-пойнт. Российский спортсмен занимает 136-ю строчку в рейтинге ATP, американец расположился на 74-й строчке.

Донской является победителем 12 турниров серии «челленджер» в одиночном разряде. Тиафо — победитель одного турнира ATP в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.