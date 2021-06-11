Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Циципас обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Григорий Петерсон
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале он играл против Александра Зверева из Германии.

Матч длился 3 часа 38 минут. За всю игру Циципас исполнил 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Зверев за время противостояния 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 3
6 		6 4 4 6
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Первая ракетка мира vs Король грунта! Остановит ли Новак Джокович Рафаэля Надаля? LIVE Первая ракетка мира vs Король грунта! Остановит ли Новак Джокович Рафаэля Надаля? LIVE
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021