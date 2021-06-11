Циципас обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале он играл против Александра Зверева из Германии.
Матч длился 3 часа 38 минут. За всю игру Циципас исполнил 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Зверев за время противостояния 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.
В финале Циципас сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).
Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
11 июня 2021, пятница. 16:00 МСК
6
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|3
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|6
|4
|4
|6
5
Стефанос Циципас
С. Циципас
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