Циципас обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале он играл против Александра Зверева из Германии.

Матч длился 3 часа 38 минут. За всю игру Циципас исполнил 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Зверев за время противостояния 11 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, первый грек, вошедший в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга.