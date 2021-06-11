Циципас заплакал после выхода в финал «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас заплакал после победы над Александром Зверевым (Германия) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Сейчас я могу думать только о своих корнях. Я родился в небольшом местечке под Афинами, всегда мечтал сыграть здесь, когда-нибудь выступить на таком этапе «Ролан Гаррос». Я никогда не думал, что смогу… Я отыгрался, выжил, болельщики были за меня, они меня поддерживали, наполняли энергией. Я все равно чувствовал, что есть надежда, что есть возможности. Когда к тебе так относятся, нужно только выходить и бороться. Это я и сделал. Это было очень сложно, очень эмоционально – я прошел через много эмоциональных срывов. И эта победа очень много для меня значит, пока что она самая важная в моей карьере", — приводит слова Циципаса Eurosport Player.

Напомним, Циципас вышел в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с победителем пары Новак Джокович — Рафаэль Надаль.